In ihren Songs schreibt die 21-jährige Künstlerin ‘jules’ aus Böblingen primär über bewegende Themen wie die Liebe, Nachdenklichkeit und Zweifel - Geschichten aus dem echten Leben.

Im Januar 2021 veröffentlichte die Newcomerin ihre erste Single ‘Back to You’ auf allen Streaming Plattformen, die sogar seinen Weg in die ‘Fresh Finds: Pop’ Playlist von Spotify schaffte und dort mehrere Wochen gehört werden konnte. "Ich denke, Musik ist die schönste Art, sich mit anderen zu verbinden. Wenn man einen Song hört, hat jede/r eine andere Geschichte im Kopf, aber trotzdem fühlt und versteht jede/r die Emotionen dahinter. Ich versuche immer, in meiner Musik so authentisch wie möglich zu sein." ‘jules’ hat ihren eigenen Sound und Style entwickelt und interpretiert ihre Songs mit einfühlsamer, aber starker Stimme, die unter die Haut geht. Nach dem sensationellen Trio-Auftritt im vergangen Jahr kommt jules in diesem Jahr mit Band. Veranstaltungsort: Alte TÜV-Halleteilbestuhlt Beginn: 19.30 Uhr Einlass: 19.00 Uhr