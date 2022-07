Siyou´n´Hell - Gospelqueen trift Basslegende

Gospelqueen Siyou trifft Basslegende Hellmut Hattler. Eine Stimme, ein Bass und die Inspiration des Augenblicks.

Hier agieren zwei die aus ganz unterschiedlichen musikalischen Traditionen kommen um sich hier zu einer unerhörten, harmonischen Einheit zu ergänzen. Der virtuose Bassist, der mit KRAAN, TAB TWO und seiner Band HATTLER seit locker 40 Jahren am Soundtrack der deutschen Musikgeschichte mitschreibt – und die in Kamerun geborene Sängerin mit begnadeter Stimme und tiefer Verbundenheit zu Gospel und Soul. Dass sich diese zwei mit den denkbar unterschiedlichsten musikalischen Wurzeln zusammentun, war zunächst ein reines „Spaßprojekt”, wie Hellmut Hattler sagt. Doch das Experiment gelang – zum Erstaunen der Akteure: "Wir haben etwas scheinbar Unmischbares gemischt und mit großen Augen erkannt: Es funktioniert!" Siyous einzigartige Mischung aus Gospel, African Roots, Pop, Soul und Jazz gepaart mit Hellmut Hattlers virtuosem aber trotzdem minimalistischen Bassspiel ergänzen sich perfekt und stehen wie eine eins. Gemeinsam haben sie bereits ihr drittes Album herausgebracht. Ein wirklich einzigartiges Klangerlebnis von hochmusikalischer Spannung und Energie.