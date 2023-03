Folk & Ethno

Die irische Band Billow Wood liebt nicht nur die Tradition, sondern auch die Innovation. Sie schreiben den überwiegenden Teil Ihrer Songs selbst, aber sie interpretieren diese auf traditionellen Instrumenten wie Harfe, Fiddle, Tin Whistle, Bodhrán, Akkordeon und Gitarre. So haben neue musikalische Ideen trotzdem eine Anbindung an den Sound, den man vom Irish Folk her kennt. Aber auch die Inhalte der Lieder sind am Irland von heute orientiert und an dem, was junge Iren aktuell umtreibt.

Brid, Ciara, Mark O’Donnell und Harry Lawler kommen alle aus der nord-westlichen Grafschaft Mayo. Sie sind nicht nur virtuose Musiker*innen, sondern harmonieren auch wunderbar mit ihrem Gesang. Selten hat man eine so schöne und geschmeidige Mehrstimmigkeit gehört. Die einzelnen Stimmen haben ein so großes Charisma und Timbre, dass jeder von ihnen auch der Frontmann oder die Frontfrau einer Top-Band sein könnte. Billow Wood-Auftritte sind eine sehr ausgelassene und witzige Angelegenheit. Sie haben nicht nur eine überragende Bühnenpräsenz, sondern können auch die guten alten Jigs & Reels locker aus dem Ärmel schütteln und die Fans zum Mitklatschen bringen.

Die Songs, Arrangements und Stimmen sind einmalig. Sie haben einen teils poppigen, teils Indie-Unterton. Durch die traditionellen Instrumente sind sie am besten als „Neo Folk from the West of Ireland“ zu fassen. Ihr Durchbruch in Deutschland und Österreich kam im März 2019. Sie wurden zu der Irish Heartbeat Tournee eingeladen, um mit etablierten Kollegen zu spielen. Am Ende waren sie dann die große Entdeckung. Ihr Debüt Album „the life we wanted“ wurde sogar von formatierten Sendern wie SWR 1 mehrfach gesendet und auch das Deutschland Radio hat für die Neo-Folker den roten Teppich ausgerollt. Das zweite Album wird für Ende 2019 erwartet.

Ciara O’Donnell – Vocals, Bodhran and Whistles

Bríd O’Donnell – Vocals and Accordion

Mark O’Donnell – Vocals, Guitar, Fiddle

Harry Lawler – Vocals, Harp, Guitar