BILLY RAFFOUL, der Singer/Songwriter mit der markanten Stimme, kommt erstmals nach Deutschland - und dürfte eine der Entdeckungen des Jahres werden! tritt am 28. September in Stuttgart im Im Wizemann auf. Seine Stuttgarter Fans dürfen sich auf ein intimes Akustik-Set am 29. September im Im Wizemann freuen.

BILLY RAFFOULs hymnische Debüt-Single "Driver" ist eine starke Visitenkarte. Sein charakteristischer Sound ist ein roher, tiefgründiger Rock, der an Jeff Buckley, Neil Young und Joe Cocker erinnert. Angetrieben wird Raffouls Sound von seiner rauen, gefühlvollen Stimme und tief empfundenen Texten. „Das ist eine wichtige Sache für mich - ein Song muss von etwas handeln, das ich erlebt habe oder das jemand, der mir nahe steht, durchläuft“, sagt der Kanadier über seine Inspirationsquellen. „Ich gehe zurück zu Momenten aus der Vergangenheit, nehme diese kleinen Erfahrungen auseinander und baue sie in größere Dinge um. Ich möchte, dass die Leute wissen, dass die Lieder echt sind, dass sie gelebt wurden."

„Driver" ist einer dieser erlebten Momente. Der Song ist inspiriert von einem Tramper, den seine Familie eines Nachts mitgenommen hatte. „Dieser Typ war wirklich fertig, also blieb er am Ende ein paar Stunden bei uns", sagt Raffoul. Am folgenden Wochenende erzählte Raffoul dem Songwriter Simon Wilcox und dem Songwriter-Produzenten Nolan Lambroza die Geschichte. „Wir haben es in etwas Sentimentaleres verwandelt, indem ich nicht darüber singe, dass sich jemand am Straßenrand etwas verloren fühlt, sondern über jemanden, der sich im Leben verloren fühlt und nicht weiß, wohin er gehen oder was er tun soll", erklärt er.

Raffoul war sich von klein auf ziemlich sicher, was er mit seinem Leben anfangen wollte. Er wuchs in einer kreativen Familie in der kleinen Farmstadt Leamington, Ontario, auf. Seine Mutter ist Künstlerin, Schriftstellerin und Lehrerin, und sein Vater Jody Solokünstler und Lokalheld in seiner Heimat. Raffouls erste musikalische Einflüsse kommen von seinem Vater. „Die Beatles waren wie Jesus in unserem Haus", erinnert er sich und fügt hinzu, dass er auch Soul-Sänger wie Otis Redding und Sam Cooke hörte. An seinem zehnten Geburtstag erhielt Billy eine Gitarre von seinem Vater und begann, sich das Spielen selbst beizubringen.

Seit einer Weile lebt Raffoul in Nashville und Los Angeles, wo er in den letzten Jahren mit anderen Songwritern zusammengearbeitet und langsam aber sicher sein Debütalbum fertiggestellt hat. „Da es meine erste Platte ist, fühlt es sich so an, als hätte ich es mein ganzes Leben lang geschrieben", scherzt er. Neben den Aufnahmen zu seinem Album kann Raffoul es kaum erwarten auf Tour zu gehen um mit seinen Fans live eine Verbindung zu schaffen denn das war schon immer sein Ziel.