Bin i sexy? Oder ein Schauspieler packt aus

Bin i sexy? Was macht ein Schauspieler tagsüber? Ist Tantra ein Gymnastikkurs? Warum ist der Pfarrer der paradoxen Kirche mal hü dann mal wieder hott? Und wieso braucht man solange, wenn man mit Kindern außer Haus will? Diese und viele weitere Fragen stellen sich der schwäbische Winfried Häberle und seine Freunde und berichten dabei allerlei skurriles und lustiges.

Regie führte die Kabarettistin und Schauspielerin Barbara Weinzierl, bekannt aus der Serie "Watzmann ermittelt".

Roberto Martinez Martinez studierte Schauspiel an der renommierten Universität für Musik und Darstellende Kunst Mozarteum in Salzburg. Er spielte in Kinofilmen (Willkommen bei den Hartmanns, Flitzer, Wickie und die starken Männer) und in TV-Serien wie "Rosenheim-Cops", "Dahoam is Dahoam" "Soko München","Hubert und Staller" mit. Seine Zusammenarbeit mit Michael Bully Herbig (Finalist der Castingshow "Bully sucht die starken Männer") war für Roberto sehr prägend und inspirierend. Zudem war er an mehreren Theatern engagiert (Landestheater Linz, Theater Augsburg, Schauspielbühnen Stuttgart u.v.m.).Neben seinem Kabarett-Solo arbeitet er auch als Schauspiellehrer, Regisseur und schreibt als Autor alle Texte seiner Stücke selbst.