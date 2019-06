Binauer Rocknacht zum 1.250jährigen Jubiläum

Wir haben Grund zu feiern! Denn unsere Gemeinde hat dieses Jahr ein stolzes Alter von 1.250 Jahren erreicht.

Zur Binauer Rocknacht ist es gelungen, zwei namenhafte Bands unter Vertrag zu bekommen. Wer also echten Sound mag und sich dabei noch gut unterhalten möchte, ist mit der regional bekannten Musiker-Formation „New Band in Town“ bestens bedient. Die sechs sympathischen Musiker servieren unter dem Motto „Coverband mit Konzerterlebnis“ vier Jahrzehnte Hits der Rock- und Popgeschichte. Plug`n`Play Live, die Coverband, die bekannten Songs eine gründliche Groove-Kur verpasst. Musikalisch lässt Plug`n`Play Live – kurz: PnP - keine Wünsche offen. Hier ist das Motto „Back to the roots“ – denn die Band performt alle Songs ausschließlich mit Bass, Gitarre Schlagzeug und Gesang – 100% authentisch, 100% mitreißend, 100% Plug`n`Play Live.