Binauer Rocknacht zum 1.250 jährigen Jubiläum

Wir haben Grund zu feiern! Denn unsere Gemeinde hat dieses Jahr ein stolzes Alter von 1.250 Jahren erreicht.

Am Samstag den 6. Juli, bei der Open-Air-Party am Neckarufer, wird ordentlich gefeiert.

So geht es weiter mit dem aus Binau stammenden DJ Stefan. Er kennt sein Publikum und wird dadurch ordentlich einzuheizen wissen.

Stolz sind die Binauer auch auf die intakte Gemeindepartnerschaft mit der Gemeinde Lindau im Harz. Die guten Verbindungen der beiden Orte, macht es möglich, dass der bekannte Fanfarenzug aus Lindau an diesem Wochenende zu Gast in Binau sein und am Samstagabend auch ihr bestes auf der Bühne geben wird.