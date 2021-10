Natürliche Familienplanung mit Sensiplan

Online-Elternfortbildungsreihe: Die Infoveranstaltung gibt Einblick in die Methode Sensiplan. Wann sind meine unfruchtbaren Tage? Wann kann ich schwanger werden? Referentin: Angelika Schmitt - Fachbereich NFP im Erzbistum Bamberg in Kooperation mit der Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen des Caritasverbandes Ansbach.

Eine Anmeldung ist erforderlich per Mail an koki@ansbach.de oder telefonisch unter 0981/9723-178 oder -179. Nach Anmeldung wird der Link für die Veranstaltung per Mail versandt.