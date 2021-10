Väter/Söhne: Eine besondere Beziehung

Online-Elternfortbildungsreihe: Wie wichtig ist der Vater für den Sohn? Wie beeinflussen sich Vater und Sohn wechselseitig im lebenslangen Wandel? Welche Konflikte zwischen Vater und Sohn können die gemeinsame Beziehung belasten und wie lassen sich diese auflösen? Referent: Steffen Skoruppa - Eltern-, Jugend- und Familienberatungsstelle Stadt und Landkreis Ansbach.

Eine Anmeldung ist erforderlich per Mail an koki@ansbach.de oder telefonisch unter 0981/9723-178 oder -179. Nach Anmeldung wird der Link für die Veranstaltung per Mail versandt.