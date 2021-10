Online-Elternfortbildungsreihe, Vortrag über die gute Wirkung von ätherischen Ölen in Kombination mit der sanften Wirkung der Wickeltherapie Referentin: Christiane Rühl - Markgrafen-Apotheke Ansbach

Eine Anmeldung ist erforderlich per Mail an koki@ansbach.de oder telefonisch unter 0981/9723-178 oder -179. Nach Anmeldung wird der Link für die Veranstaltung per Mail versandt.