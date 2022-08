Binea Online – Die Bildungsmesse Neckar-Alb

Online-Messe

Über 90 Aussteller bieten auf der Plattform der BINEA ihre Angebote zu Schule, Reisen und Beruf an. Das d.a.i. ist ebenfalls mit einem virtuellen Stand vertreten und stellt Dir neben seinen Sprachkursen, -tests und -reisen auch seine englischsprachige Bibliothek (mit 9.000 e-Medien) und seine USA-Beratung näher vor.

Save the Date: Am 27. und 28. Januar 2023 findest Du unseren Messestand dann auch wieder vor Ort in der Stadthalle Reutlingen.

Eintritt: frei

In Kooperation mit EducationUSA