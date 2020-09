Biodanza - einfach tanzen!

Komm tanzen ! Wir tanzen verschiedene Aspekte des Lebens alleine, zu zweit und in der Gruppe - aktuell ohne Berührung, aber in guter Verbindung zu uns selbst. Wir tanzen ohne feste Schrittfolge zu Musik aus der ganzen Welt. Tauche ein in deine eigene Kraft, Lebendigkeit und Freude und entdecke, was in dir steckt.

Wir tanzen zum Herbst und seinen Farben und zur Dankbarkeit über all die Fülle.

Wenn Du gerne tanzt, dann bist Du hier richtig.

Investition: 20€

Anmeldung unter katrin.tumbrink@sonntagskind.net