Biodanza - Das Leben tanzen!

In einer Sonntagsvivencia bietet Katrin Tumbrink Biodanza (System Rolando Toro) für alle Tanzfreudigen an. Keine Vorkenntnisse erforderlich - lediglich Freude an Musik und Bewegung sowie Neugier auf den eigenen Ausdruck. Das Erleben (Vivencia) der ureigenen Lebendigkeit, Freude, Kreativität und Menschlichkeit steht im Vordergrund.

@Yoga Raum von Yoga for everyBody

Gelbinger Gasse 93 / 74523 Schwäbisch Hall

Kosten: EUR 18€ - um Anmeldung und Vorkasse wird gebeten.

Die Vivencia findet ab 8 Teilnehmer*innen statt. Weitere Sonntage im Juli, November und Dezember 2019.