Biodanza - Tanztag

Aufstehen - und sich dem Frühling in die Arme werfen

Dieser Tanztag ist ein Tag voller Bewegung, der unsere Herzen berührt und unsere Körper in sanfte Schwingung versetzt. Gemeinsam lauschen wir im Rhythmus der Schritte, in der Stille zwischen den Klängen, in der Berührung, die Worte überflüssig macht. Es ist wie ein Fest der Sinne, bei dem wir uns lebendig fühlen und die Welt um uns herum mit anderen Augen wahrnehmen können. "...das eigene Leben tanzen, ist ein Tanz, der entsteht, wenn die Musik den Körper bewegt mit einer Schönheit im Ausdruck, die aus der Spontaneität, der Herzlichkeit, dem Genuss und der Kraft entsteht." R. Toro