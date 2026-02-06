Biografische Lesung von Ulrike Folkerts

Ich muss raus

Bekannt geworden ist die Schauspielerin Ulrike Folkerts als toughe Tatort-Kommissarin „Lena Odenthal“. Mit ihren 35 Dienstjahren und über 80 Folgen ist sie die dienstälteste Tatort-Kommissarin. 

 Auch auf der Theaterbühne ist sie keine Unbekannte. Bei den Salzburger Festspielen beispielsweise spielte sie im „Jedermann“ 2005 und 2006 den Tod.

Authentisch und mit viel Humor liest Folkerts aus ihrer Biografie „Ich muss raus“, die 2021 erschienen ist. Von der verhassten Tanzstunde im Rock über den Versuch, so wie alle für den tollen Typen zu schwärmen, vom Sexismus in der Schauspielbranche über das private und das öffentliche Outing, vom Festgelegt-Werden auf die Tatort-Figur bis zur Frage, wer denn die Drehbücher für Frauenfiguren schreibt. Offenherzig, direkt und mit Humor erzählt Ulrike Folkerts von ihrem Kampf gegen innere und äußere Widerstände.

