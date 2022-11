Vier Biografien. Drei künstlerische Erkundungen

Biografische Projekte / Drittes Studienjahr Regie

Regie: Alessa Bollack (-), Glen Hawkins (-), Jan Moritz Müller (he/him) und Mu Wang (she/her)

Was ist das Eigene, wenn es nicht länger bezeichnet, was gegeben ist – qua Geburt, dem Schicksal, der Götter – sondern, was geleistet werden muss, gestaltet, erarbeitet: performt oder genormt?

Vier Menschen – drei Räume – drei Erkundungen, in denen die eigene Biografie die zentrale Rolle spielt. Ein künstlerisches Forschungsprojekt, das nicht das Ego, sondern den Menschen in den Mittelpunkt stellt und neue Perspektiven ermöglicht im Kreuzfeuer zwischen Selbstdarstellung und Fremdwahrnehmung.

Künstlerische Begleitung: Björn Auftrag | Mentor Regie: Ludger Engels

Premiere: 24.11.2022, 18 Uhr

Weitere Vorstellungen:

25.11. & 26.11., jeweils 18 Uhr

Spielort: Probenzentrum K11 Kammererstr. 11, 71636 Ludwigsburg

Sehr begrenzte Platzanzahl. Anmeldung empfohlen an karten@adk-bw.de.

Alle Infos auch unter: https://adk-bw.de/.../biografische-projekte-2022-vier.../#