BIOHAZARD, bekannt für ihren aggressiven Stil und ihre sozialkritischen Texte, sind seit ihrer Gründung Ende der 1980er Jahre eine wegweisende Kraft in der Hardcore- und Metal-Szene. Ihre einzigartige Mischung aus Hardcore-Punk, Heavy Metal und Hip-Hop-Elementen hat ihnen eine treue Fangemeinde und große Anerkennung eingebracht. BIOHAZARD sind in jeder Hinsicht musikalische Pioniere und gehörten zu den ersten Bands, die Hardcore, Heavy Metal, Punk und Hip-Hop nahtlos zu einem mitreißenden, ganz eigenen Genre verschmolzen haben.

Biohazard war eine der ersten Bands, die regelmäßig Elemente aus Hip-Hop und Hardcore Metal in ihren Sound integrierte, da ihre Texte sich mit der Härte des urbanen Lebens und der daraus resultierenden Wut und Frustration befassten – Themen, die in beiden Musikgenres bekanntlich behandelt werden. Als Biohazard 1988 in Brooklyn, New York, gegründet wurde, bestand die ursprüngliche Besetzung aus dem Gitarristen/Sänger Billy Graziadei, dem Bassisten/Sänger Evan Seinfeld, dem Gitarristen Bobby Hambel und dem Schlagzeuger Anthony Mio. Kurz darauf wurde Danny Schuler Schlagzeuger. Sie begannen als Vorgruppe für lokale Hardcore- und Thrash-Bands aufzutreten und bauten sich durch ihre Empörung über Ungerechtigkeit, ihr politisches Bewusstsein und ihre ständigen Tourneen nach und nach eine große Fangemeinde auf. Ihr selbstbetiteltes Debütalbum wurde 1990 auf dem Label Maze veröffentlicht, aber 1992 war die Fangemeinde von Biohazard bereits so groß, dass sie einen Vertrag mit Roadrunner Records abschließen konnten.

Ihr nachfolgendes Durchbruchalbum „Urban Discipline“ kombinierte rhythmisch geschriene Vocals mit schweren, vom Hip-Hop beeinflussten Beats und Gitarrenriffs, die sowohl an Hardcore als auch an Thrash erinnerten. Die Hardcore-Rap-Gruppe Onyx nahm eine alternative Version ihrer Hit-Single „Slam“ mit Biohazard als Begleitband auf, und die beiden Gruppen arbeiteten erneut zusammen am Soundtrack zu „Judgment Night“, zu dem sie den Titelsong beisteuerten. Das 1994 erschienene Album State of the World Address festigte sowohl ihren Ruf für Intensität als auch ihren musikalischen Hybridstil, doch dann verließ Hambel die Band, sodass sie für das 1996 erschienene Album Mata Leao nur noch als Trio auftraten, das von einigen als die bisher nahtloseste Rap/Metal-Fusion der Gruppe angesehen wurde. Hambel wurde schließlich durch den ehemaligen Helmet-Gitarristen Rob Echevarria ersetzt, und 1997 veröffentlichten Biohazard das Live-Album No Holds Barred, das die Konzertwucht der Gruppe demonstrierte, für die sie verehrt wurde.

Biohazard unterschrieb anschließend bei Mercury Records und veröffentlichte 1999 „New World Disorder“. Nach der Fusion des Labels mit Universal verließen die Jungs das Label und kehrten mit einer Tournee durch Europa und Japan ohne Label- oder Managementunterstützung zu ihren D.I.Y.-Tagen zurück. Die Raritäten Sammlung „Tales from the B-Side“ folgte 2001, zusammen mit ihrem nächsten Album „Uncivilization“. Gitarrist Leo Curley verließ die Gruppe nach der Veröffentlichung des Albums. Kill or Be Killed erschien zwei Jahre später und featured den neuen Gitarristen Carmine Vincent (ex Nucleus), der zuvor als Roadie für die Band gearbeitet hatte. Means to an End, das achte und letzte Album von Biohazard, wurde im August 2005 bei SPV veröffentlicht. Graziadei gründete daraufhin Suicide City mit ehemaligen Mitgliedern von Groovenics und Kittie. Seinfeld trat 2006 in der VH1-Reality-Show Supergroup zusammen mit Ted Nugent, Sebastian Bach, Scott Ian und Jason Bonham auf. Im Dezember 2007 erschien eine Live-Doppel-CD mit begleitender DVD mit dem Titel Live in San Francisco, die einen ihrer letzten gemeinsamen Auftritte als Band dokumentiert.

Im Jahr 2023 kam es zu einer Wiedervereinigung von Biohazard mit allen vier ursprünglichen Mitgliedern: Gitarrist/Sänger Billy Graziadei, Bassist/Sänger Evan Seinfeld, Gitarrist Bobby Hambel und Schlagzeuger Danny Schuler.