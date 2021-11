Biologisch Gärntnern - mit Grips & ohne Gift

In diesem Kurs erfahren Sie das 1x1 des biologischen Gärtnerns ohne Gifte & Kunstdünger. An drei Abenden werden die Grundlagen des Gärtners fundiert und anschaulich mit vielen Praxisbeispielen vorgestellt. Dabei spielen der Aufbau und die Qualität des Bodens mit entsprechender Düngung, Kompostierung, Mulchen und Gießen ebenso eine Rolle, wie das Thema Fruchtfolgen und Mischkultur. Am Ende des Kurses gibt es Tipps zum Umgang mit Schädlingen, unerwünschten Pflanzen und Pilzen im Biogarten.

Ort: Haus der Volkshochschule, Raum 214 und Online Nw1004

Anmeldung: www.vhsrt.de oder Tel.: 07121336