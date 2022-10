Biologische Sammlungen – eine hochaktuelle Tradition

Die über Jahrhunderte gewachsenen Sammlungen zoologischer und botanischer Präparate der Universitäten und Naturkundemuseen sind von unschätzbarem wissenschaftlichem und kulturhistorischem Wert. Generationen von Studierenden der Naturwissenschaften standen solche Sammlungen als Anschauungs- und Forschungsmaterial zur Verfügung. Doch wie ist das heute? Im Gegensatz zu wissenschaftlichen Sammlungen geht der Einsatz von Exponaten an Schulen zunehmend verloren.

Auf dem Landesbiologentag tauschen sich Fachleute aus dem Bildungs-, Forschungs- und Ausstellungssektor über den Einsatz biologischer Sammlungen für die Ausbildung an Schulen und Universitäten, zu Forschungszwecken sowie für die gesellschaftliche Aufklärung aus und setzen Impulse für ein praxisnahes Lernen.

Der Landesbiologentag 2022 wird ausgerichtet vom Verband für Biologie, Biowissenschaften & Biomedizin in Deutschland in Zusammenarbeit mit dem Staatlichen Museum für Naturkunde in Stuttgart und der Universität Hohenheim, insbesondere von KomBioTa.

Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart am Löwentor, Großer Saal

Für die Teilnahme ist eine Anmeldung bis zum 17. Oktober 2022 erforderlich. Hier geht’s zur Anmeldung: https://weiterbildung.uni-hohenheim.de/#!workshoppublic/guid=F5DCC3AD-1277-0EBA-7E20-1EED858AAF3B