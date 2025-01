Bionik – Lernen von der Natur

Fliegen wie ein Vogel, Schwimmen wie ein Delfin, Bauen wie die Insekten – die Faszination des Menschen an den Fähigkeiten und Konstruktionen der Natur ist beinahe so alt wie die Menschheit selbst. Immer wieder waren es natürliche Vorbilder, die Tüftler und Techniker auf Ideen für neue Erfindungen brachten – von Flugapparaten nach dem Albatros-Prinzip bis hin zur Spinnennetz-ähnlichen Dachkonstruktion. Inzwischen hat das Lernen von der Natur Hochkonjunktur. In der Bionik werden für technische Probleme gezielt Lösungen in der Biologie gesucht. Ihr Metier ist die Entschlüsselung von Erfindungen der belebten Natur und ihrer innovativen Umsetzung in der Technik. Denn die Konstruktionen der Natur sind vor allem eins: effektiv bei maximaler Energie- und Materialausnutzung. Im Zeitalter schwindender Ressourcen und gesteigerter Emissionen sind es vor allem diese Eigenschaften, die das Vorbild Natur interessanter denn je machen.