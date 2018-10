Bipolar #6

Im Saal spielt, eingebettet in unsere Lokalmatadoren Marculino und ro.mé ᴰᴶ, eine Band, die das Groove-Level 3000 schon vor Jahren überschritten hat und mit 4-6 köpfiger Besetzung mal als Lachs & Lemke, mal als Freunde des Alls oder Edith Select auftritt. Die Jungs sind unglaublich vielseitig aber wahrscheinlich am besten irgendwo zwischen House und Italo-Pop einzuordnen. Für uns genau das richtige in einer feucht-fröhlichen Freitag-Nacht.

Unten starten wir mit einem unserer Lieblingsduos LEIRUM & SLIN. Nachdem wir beide auf dem Connect! erleben durften, wurde praktisch nur auf eine Gelegenheit gewartet sie einzuladen. Weiter geht es mit Lenia von der Gassen aus Zucker-Crew. Sie hat sich in den letzten Jahren in Wien, Berlin und auf diversen Festivals mit ihren gottgleichen Tech-House-Skills einen Namen gemacht und spielt euch nun im Epplehaus ein Ständchen.

Den Abschluss macht Berlins süßester Schnaps-Startupper sohomo mit seinem Raudel-Kollegen und Exil-Bunte-Klängeur Linus Pauling.

Wir freuen uns auf euch! ♥