Biréli Lagrène / Wawau Adler / Esteban Felix

Dieses Trio wird am 02.10. 2021 auf dem Festival FrancoAllemand in die Saiten greifen Es ist eine Premiere diese drei Ausnahmemusiker auf unserer Bühne Live zu erleben.

Das Programm beschert uns Django’s Klassiker und modernere Stücke. Da Biréli und Wawau sehr gut befreundet sind darf man gespannt sein was sich da auf der Bühne Musikalisch abspielt!

Die Stile der beiden Gitarristen unterscheiden sich durch ihre eigenen Ideen und Vielfalt.

Mit dem Jungen Bassisten Esteban Felix sind beide Solisten in sehr guten Händen er ist in Frankreich der Shootingstar am Bass.

Biréli Lagrène - Guitar

Wawau Adler - Guitar

Esteban Felix - Bass