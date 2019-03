Bei “Bir Baba Hamlet” versuchen zwei Schauspieler einen „Hamlet“ auf die Bühne zu bringen. Natürlich in einer ganz besonderen Variante, die jedoch einige Tücken mit sich bringt. Schon die Frage, welcher der beiden Schauspieler die Hauptrolle Rolle spielen darf, ist fast unmöglich zu lösen. Auf Helsingör in Dänemark dreht sich nämlich alles um Intrigen, Verzweiflung, Irrsinn, List und Tücke. Es geht um die großen aber auch die kleinen Fragen des Lebens: Sein oder Nichtsein, singen oder nicht singen, lachen oder weinen, Coca-Cola oder Pepsi. Am Ende dieses lehrreichen Theaterspaßes sind alle vergiftet, ertrunken oder erstochen und der Rest ist Schweigen.