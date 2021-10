Bird Lives! Charlie Parker @ 101

Schon kurz nach dem – viel zu frühen – Tod von Charles „Bird“ Parker erschien an Hauswänden und U-Bahnen überall in New York die Botschaft „BIRD LIVES“. Und tatsächlich wirkt die Musik dieses genialen

Musikers auch heute noch nach, denn sein musikalisches Erbe ist höchst lebendig. Charlie Parker war zusammen mit seinem Quintett, dem auch der junge Miles Davis angehörte, in den 1940ern ein herausragender Interpret eines neuen Jazz: Coole Jungs in coolen Anzügen spielten ganz Unerhörtes und nannten es Bebop. Sie nahmen bekannte Songs und interpretierten sie mit neuem Sound, neuem Rhythmus und mit moderner Harmonik - der Beginn des modernen Jazz.

Das Konzert zum runden 100. Geburtstag musste im vergangenen Jahr leider verschoben werden. Das Quintett „BIRD LIVES!“ gratuliert Parker daher nachträglich mit einem speziellen Konzertprogramm – mit Klassikern wie „Yardbird Suite“ oder „Donna Lee“ und Kommentaren der Musiker werden Musik und Leben von Charlie Parker lebendig.

Markus Harm, as

Karl Farrent, tp

Martin Trostel, p

Florian Dohrmann, b

Dieter Schumacher, dr

• Ort: d.a.i.-Saal und online unter www.dai-tuebingen.de/bird

• Tickets an der Abendkasse

In Kooperation mit dem Jazzclub Tübingen