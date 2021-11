Schon kurz nach dem viel zu frühen Tod von Charles „Bird“ Parker erschien tausendfach, überall in New York an Häuserwänden und in U-Bahnen die Botschaft ‚Bird Lives‘. Und tatsächlich wirkt die Musik dieses genialen Musikers - am 29.8.1920 geboren und schon mit 34 Jahren gestorben – auch heute noch nach, sein musikalisches Erbe ist höchst lebendig.Zum runden Geburtstag Charlie Parker @100 gratuliert das Quartett „BIRD LIVES!“ diesem stilprägenden Musiker mit einem speziellen Konzertprogramm: Die Band präsentiert Originalarrangements und neue Bearbeitungen – anhand von Klassikern wie ‚Yardbird Suite‘, ‚Ornithology‘ oder ‚Donna Lee‘ und Kommentaren der Musiker werden Musik und Leben von Charlie Parker vor den Zuhörern ausgebreitet. Präzision und Spielwitz von Markus Harm am Altsaxophon wird perfekt ergänzt durch eine swingende Rhythmusgruppe, die bereits in vielen Konzerten das Publikum begeisterte.

Besetzung:Markus Harm (alto)Martin Trostel (p)Florian Dohrmann (b)Dieter Schumacher (dr)