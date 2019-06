Birds of a feather, Konzert

× Erweitern Birds of a feather Birds of a feather

Zwei klare Frontstimmen, zwei starke Songwriter, Virtuosität an den Instrumenten und die gemeinsame Leidenschaft unermüdlich an der Musik herumzubasteln und nicht zu ruhen bevor die Musik perfekt ist – man hört Ihnen den Spaß am Musizieren an.

2017 haben Tonia Danese und Uwe Lenz ihre erste CD „ A PERFECT DAY“ im Studio von Jörg Orlamünder produziert, mit der sie unter anderem bei SWR 1 „der Abend“ zu Gast waren und live präsentierten.

Ihre eigenen Kompositionen und Coversongs vereinen gekonnt einen Stilmix zwischen Pop, Rock und Countryfolk, mal eine mit bluesiger Stimme gesungene eingängige Sommermelodie, dann ein nachdenkliches Stück, das eine Geschichte erzählt.

Die Birds zeichnet besonders der mehrstimmige Gesang sowie die Vielfalt an Instrumenten aus. Im Duo sind die Birds mit Mandoline, Ukulele, Gitarren, Querflöte, Harps, einer umgebauten Cajon und Snare im Einsatz und mancher fragt sich, ob das denn nun wirklich nur ein Duo ist, das da auf der Bühne steht.

Die Birds of a Feather Band nimmt das Publikum mit auf eine Reise in ihre Welt und erschafft ein stimmiges und kurzweiliges Musikerlebnis.

http://www.birds-of-a-feather.de/