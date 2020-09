Amy (Gesang, Gitarre, Klavier) und Ryan (Gesang, Gitarre, Banjo) sind Künstler mit einer langen Erfolgsgeschichte. Sie spielten auf großen und kleinen Bühnen in den verschiedensten Ländern, bevor sie sich bei ihrem Projekt „TinkaBelle“ trafen, bei Warner unter Vertrag genommen wurden und für zwei Studioalben Gold bekamen. Die Gruppe durfte mit dem Soul-Sänger Seal ein Duett aufnehmen und spielte in ausverkauften Stadien mit Rocklegenden wie„Status Quo“. Danach war die Zeit reif für einen Neuanfang: die erste EP von „Birds of a Feather“ wurde 2015 in Dublin mit Unterstützung des Produzenten Ger McDonnell (U2) aufgenommen, 2017 folgte die zweite EP „Rise Up“, und seither touren sie durch Deutschland, Österreich, Dänemark und Italien. „Birds of a Feather“ berühren zutiefst. Sie sind ein Beispiel für ungezähmte Energie, ihre Konzerte verlässt man berührt und mit der Idee eines Lebens, das ein bisschen mehr das eigene ist.