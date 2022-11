Birgit Heiderich „Sterben hat seine Zeit“ und „Feuerspur“

Die Autorin Birgit Heiderich ist für ihren Einsatz für weibliche Schriftstellerinnen bekannt.

Im Literaturhaus liest sie aus ihren verschiedenen Werken, darunter ihr Erfolgsroman „Sterben hat seine Zeit“ und ihr zuletzt im S.Fischer erschienenes Buch „Feuerspur“.

„Feuerspur“: Vom Zauber eines italienischen Sommers, dem Leben in einem weltabgeschiedenen Dorf, von einem Mann und einer Frau, die zwar das Alter der Weitsichtigkeit erreicht haben, jedoch gegen eine verbotene Leidenschaft nicht gefeit sind, erzählt diese heiter-melancholische Liebesgeschichte.

„Sterben hat seine Zeit“: Ein Mädchen wird traumatisiert durch den Unfalltod des Vaters, die Mutter überlebt. Das Kind glaubt fortan, für die Mutter ganz und gar verantwortlich zu sein. Und dieses Gefühl der Inpflichtnahme und Verantwortung drängt sich der Tochter urplötzlich wieder auf, als die Mutter im Alter schwer erkrankt. Diese Gewissheit, ab jetzt Schritt für Schritt, Wegstück für Wegstück, der Mutter Sterben miterleben zu müssen! Wie die Tochter versucht, schreibend mit der eigenen Angst fertig zu werden, sie zu bannen, davon erzählt dieses Buch. Birgit Heiderich, ihr Buch, schaut hin. Und wagt es, den Blick nicht abzuwenden, nichts zu verschleiern. Es zeigt, was zu hören und zu sehen und zu ertragen ist, wenn ein Mensch und eine Mutter dazu langsam zum Ende kommt[WM1] , stirbt.

Birgit Heiderich wurde 1947 in Schermbeck geboren. Sie studierte Philosophie, Theologie und Pädagogik an der Universität Bonn. Später war sie Redakteurin an der Universitätsbibliothek Tübingen. Sie erhielt im Jahr 2020 den Maria-Ensle-Preis für ihr Lebenswerk. Bis zu ihrer Pensionierung arbeitete sie als Lehrerin. Sie lebt in Freiburg.