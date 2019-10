Birgitta Menzer- Songs of Joni Mitchell

Die kanadische Pop-Ikone JONI MITCHELL ist eine der besten Singer/Songwriter der Welt. Man kennt ihre oft nicht mit ihr in Verbindung gebrachten Top-Hits "This flight tonight", "Big yellow taxi", "Woodstock", "My secret place" oder "Both sides now", aber nicht ihren Namen.

Um dies zu ändern, präsentiert die Stuttgarter Sängerin Birgitta Menzer mit ihren vier exzellenten Musikern alle wichtigen Lieblingssongs der Allround-Künstlerin und nimmt die Zuhörer auf grandiose Art mit , das zu erleben ,was Joni Mitchell über sich selbst sagt: " I´m painting with words and music".

Übrigens feiert Joni Mitchell am 7. November ihren 75. Geburtstag.

Birgitta Menzer - lead vocals

Peter Windisch - open tuning guitar, vocals

Obe Pflüger - sopran-, tenorsaxophone

Stefan Funk - cajon, percussion, udu

Martin Menzer - keyboards, moogbass, vocals