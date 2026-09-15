Gesprächskonzert zum 30-jährigen Orgeljubiläum

am 11. Oktober 2026 um 17 Uhr in der ev. Christuskirche in Donzdorf

Birthday-Duetto heißt der Titel des Orgelkonzertes am 11. Oktober 2026

Silvia und Roman Schmid bringen der Scharfe-Orgel zum Jubiläum einen bunten Strauß abwechslungsreicher Orgelmusik und spielen Werke von Johann Sebastian Bach, Nicolaus Bruhns, Carson Cooman, Thierry Escaich, Zsolt Gárdonyi, Liselotte Kunkel, Noël Rawsthorne, Wolfram Rehfeldt, Joseph Gabriel Rheinberger, Johann Christian Heinrich Rinck, Michael Schütz und Matthias Weckmann.

Das Konzert beginnt um 17 Uhr in der evangelischen Christuskirche in Donzdorf (Messelbergsteige 17).