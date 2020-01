Birthday-Party

Deswegen gratulieren wir all denen, die in diesem Monat Geburtstag hatten oder noch haben werden. Und zur Feier des Tages veranstalten wir wieder eine fette Geburtstags fete für euch. Und das Beste daran ist, dass ihr danach nicht mal aufräumen müsst 😉 Also kommt vorbei und feiert mit Luftballons, Wunderkerzen, Luftschlangen und allem was dazu gehört euren großen Tag.