Warten auf den Bus. Kommt mal wieder nicht. Wer ist der Mann? Wer ist diese Frau? Irgendwann beginnen sie zu singen und der deutsche Schlager zeigt was er kann. Er entführt in andere Welten und offenbart dabei eine ganz eigene Weltsicht.

West- und Osthits aus mehreren Jahrzehnten treffen aufeinander und erzählen eine Art von Geschichte. Aber Sehnsüchte, Gefühle und natürlich die Liebe sind universal …

Ein heiter-melancholischer Liederabend mit der geballten Schlagerexpertise des Ensembles.

„„Bis dass der Bus kommt“ (…) hat das Zeug zum Dauerbrenner. (…)

Deutsche Evergreens aus 66 Jahren. (…) Die zwei singen. Und wie. (…) Im Schlager kehrt die Jugend zurück. Die zwei verjüngen sich. Beziehungslust, Beziehungsfrust – alles wieder da. Nur kein Bus.

Axel Krauße, ein Meister der hintergründigen Bricolage, hat aus Schlagern einen Liederabend „für Reisende und Wartende“ montiert, der es in sich hat. „Bis dass der Bus kommt“ ist ein Jukebox-Kammermusical, das gewitzt in Richtung Absurdes Theater abbiegt (…).

Ein Stück für Herz – und für den Kopf. (…)

Das Schlager-Trio ist der Hit: Hildegard Pohl, Katja Schumann und Robert Arnold wuppen den Abend mit enormer Präsenz.“ FLZ, 28.7.2025