Bisinger Weihnachtsmarkt

Eine feste Größe im Bisinger Kulturgeschehen stellt seitüber 30 Jahren der besondere Weihnachtsmarkt dar,der sich in der Unterzeile „Schaufenster des Kunst-handwerks“ nennt. Jährlich lockt er am 2. Advents-sonntag viele Tausende Schau- und Kauflustige ausdem ganzen südwestdeutschen Raum ins Kirchenspiel.Dabei begann alles ganz klein und sehr überschaubarals Steckenpferd einiger Kunst- und KulturschaffendenBisinger. Doch mit seinem anheimelnden Ambiente, dasbestens in die vorweihnachtliche Zeit passt, machte ersich schnell bei immer mehr Liebhabern bekannt,wuchs in kurzer Zeit auf ein stattliches Maß heran undnimmt längst die gesamte Ortsmitte mit dem Markt-platz, dem Kirchenvorplatz und der Hauptstraße ein. Erkönnte noch weiterwachsen, aber das soll er nicht undwill er nicht. Qualität statt Quantität ist sein Lebens-motto. Angeboten werden ausschließlich kunsthandwerklicheArbeiten und ausgefalle Geschenkartikel für den weih-nachtlichen Gabentisch. Gerade in Ausstellerkreis wird hochgeschätzt, das der Kommerzrummel fehlt und eine in die vorweihnachtliche Stimmungpassende Atmosphäre gewahrt bleibt. Besucher wiederrum loben die kunstwerkliche Qualität,die Originaliät und ausgesprochene Vielfalt der angebotenen Gegenstände. Auch Fach-simpeleien, neugierige Schwätzchen und gegenseitige Anregungen prägen das Bild, das demBisinger Markt seine besondere Note gibt. Damit unterscheidet er sich von seinen Artgenossen in umliegenden Gemeinden und erwirbtsich immer wieder aufs Neue das Lob, der schönste seiner Art zu sein.Das leibliche Wohl kommt dabei freilich nicht zu kurz. Ein ausgewogenes und limitiertes Angebotvon örtlichen Vereinen und gemeinnützigen Organisationen hält Punsch und Glühwein, Waffelnund Crêpes, Schupfnudeln, Rote Würste, Leberkäsewecken und andere Leckereien bereit. Wemes dafür draußen zu kühl ist, der findet im Marktcafé ein warmes Plätzchen bei Kaffee undKuchen. Von dort sind es nur ein paar Meter zum Bücher-Flohmarkt der Gemeindebücherei.Darüber hinaus wird das Geschehen noch von etlichen musizierenden Kindern, einer Bläser-gruppe des Musikvereins und anderen Musikanten bereichert. Auch der Weihnachtsmann undsein Knecht Ruprecht schauen jedes Jahr vorbei und ziehen bei der Bescherung der Kinder überden ganzen Markt.