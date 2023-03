Was euch erwartet? Beatles-Hits und Rock-Klassiker. Zweifünftel, so nennen sich Ernst Silberhorn und Micha Scholer. Als „Duett“ wagen sich die beiden „Vollblüter“, bewaffnet mit 2 Gitarren und Mikrofonen, an diverse Songs und Rocktitel und zünden ein Feuerwerk der guten „Musik-Laune“.