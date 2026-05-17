Bitch, Bitch Borderline

Eine Kunstdruck neue Wege Produktion.

In den 80er-Jahren noch als „unheilbar“ geltend, weisen moderne Therapie-Konzepte nachweislich Erfolge bei der Therapie der emotional instabilen Persönlichkeitsstörung auf, denn es ist möglich, dass junge Menschen lernen, ihre Impulse zu kontrollieren, unabhängig davon, wie stark die Impulse und die Emotionen sind. Trotzdem werden Patienten mit besagter Diagnose weiterhin stigmatisiert. Stellt eine Diagnose demnach den Beginn oder das Ende eines Teufelskreises dar?