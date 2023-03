Bitte wenden: Waiblingen macht sich auf den Weg zu klimagerechter Mobilität

Waiblingen klimaneutral lädt ein:

Gespräch und Diskussion mit Jan Kamensky, Hamburg

Mit der Erfindung des Automobils wurden Städte und Straßen mehr und mehr auf das Auto ausgerichtet. Wir haben uns eine autogerechte Stadt erschaffen und sind es so gewohnt. Doch was wäre eigentlich, wenn stattdessen die Lebensqualität in der Stadt im Mittelpunkt stünde? Wie würde unsere Stadt dann aussehen?

Der Hamburger Künstler Jan Kamensky beschäftigt sich mit dieser Idee. Er erstellt Animationen von Plätzen, die heute noch von Autos dominiert werden. Fahrzeuge wirbeln durch die Luft, Verkehrsschilder versinken im Boden und die freien Flächen werden grün. Vögel zwitschern in den virtuell sprießenden Bäumen. So entstehen wahre Wohlfühl-Orte, die sofort die Fantasie beflügeln.

Wie wollen wir unsere Stadt zukunftsfähig aufstellen? Müssen wir den Mobilitätsbedürfnissen aller gerecht werden? Geht das überhaupt? Wie stellen Sie sich z.B. die ideale Fronackerstraße vor? Wo in der Stadt sehen Sie Handlungsbedarf für mehr Lebensqualität und Stadtbegrünung? Nach einem ersten Input sind Ihre Ideen auf dem Weg zur Klimaneutralität gefragt.

Wir haben Jan Kamensky übrigens auch beauftragt, von der Situation und den Möglichkeiten in Waiblingen eine Animation zu erstellen.

Veranstalter: Waiblingen klimaneutral

Die Veranstaltung wird unterstützt von: Demokratie leben, ADFC, Fraktion Grünt+Tierschutzpartei im Gemeinderat Waiblingen, B90/Die Grünen OV Waiblingen-Korb, BUND-OV Waiblingen-Korb