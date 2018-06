× Erweitern Bittergreen

Jedes Lied hat seine eigene Geschichte! Doch was steckt hinter dem Song? Das erfahren Sie auf unterhaltsame Art und Weise an diesem Abend! Humorvolles, Spannendes, und Unerwartetes rund um die amerikanischen Songklassiker. Die drei Vollblutmusiker von BitterGreen, allen voran die studierte und preisgekrönte Gitarristin Barbara Gräsle, haben sie in ein neues Gewand gekleidet und mit viel Liebe zum Detail neu arrangiert. Andreas Mack am Akkordeon und Cajón, sowie Sänger Stephan Kalinke am Bass und an der Mandoline vervollständigen die originelle Besetzung.Tauchen Sie ein in die Stimmung und Atmosphäre der Songs der legendären Singer-Songwriter, wie James Taylor, Simon&Garfunkel, John Denver. Hören Sie Countryklassiker von Garth Brooks und den Westcoast-Sound-wie etwa von den Eagles, deren Harmoniegesang BitterGreen perfekt beherrschen.Freuen Sie sich auf ein intensives Konzerterlebnis!