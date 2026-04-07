Bitzer Cup 2026 - Herren

Top-Fußball in Ergenzingen.

Am Samstag, 4. Juli, steht in Ergenzingen hochklassiger Fußball der Herren auf dem Programm

Teilnehmer: SC Freiburg U23 (Regionalliga), VfB Stuttgart II (3. Liga), SSV Reutlingen (Oberliga), TuS Ergenzingen

Fußball auf hohem Niveau: Die Zuschauer dürfen sich auf intensiven und temporeichen Fußball freuen. Wenn Teams aus der 3. Liga, der Regionalliga und der Oberliga aufeinandertreffen, ist für Spannung und Qualität gesorgt. Auch der TuS Ergenzingen misst sich als Gastgeber mit namhafter Konkurrenz.