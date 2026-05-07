Bitzer Cup 2026 - Junioren

Die Stars von morgen in Ergenzingen.

Am Sonntag, 5. Juli, steht beim BITZER Cup der Fokus auf dem Nachwuchs: Hochkarätige U19-Teams aus den Nachwuchsleistungszentren namhafter Vereine treten gegeneinander an und zeigen Fußball auf Top-Niveau.

Teilnehmer & Halbfinals:

Borussia Mönchengladbach vs. SC Freiburg.

VfB Stuttgart vs. FSV Mainz 05.

Nachwuchsfußball auf höchstem Niveau: Die Zuschauer erwartet intensiver und temporeicher Juniorenfußball. Viele der Spieler stehen am Beginn ihrer Profi-Karriere. Genau das macht den besonderen Reiz dieses Turniers aus.