Bitzer Cup 2026 - Junioren

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Turn- und Sportverein Ergenzingen Enzianweg 12/1, 72108 Rottenburg am Neckar

Die Stars von morgen in Ergenzingen.

Am Sonntag, 5. Juli, steht beim BITZER Cup der Fokus auf dem Nachwuchs: Hochkarätige U19-Teams aus den Nachwuchsleistungszentren namhafter Vereine treten gegeneinander an und zeigen Fußball auf Top-Niveau.

Teilnehmer & Halbfinals:

Borussia Mönchengladbach vs. SC Freiburg.

VfB Stuttgart vs. FSV Mainz 05.

Nachwuchsfußball auf höchstem Niveau: Die Zuschauer erwartet intensiver und temporeicher Juniorenfußball. Viele der Spieler stehen am Beginn ihrer Profi-Karriere. Genau das macht den besonderen Reiz dieses Turniers aus.

Info

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Sport & Bewegung
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