BIX TIPP • Benjamin Lackner Quintet

Das Benjamin Lackner Quintet vereint fünf eigenständige Stimmen der europäischen Jazzszene, mit Maciej Obara und Mathias Eick als prägende Kräfte an der Frontline. Geleitet vom deutschen Pianisten und Komponisten Benjamin Lackner, wurzelt das Quintett in einer starken melodischen Handschrift, fein nuancierter Ensemble-Interaktion sowie einer gemeinsamen Sensibilität für Raum, Klangfarbe und erzählerischen Verlauf.

Der Trompeter Mathias Eick, bekannt für seinen unverwechselbaren Ton und seine lyrisch-nordische Ästhetik, zählt zu den einflussreichsten Stimmen des zeitgenössischen europäischen Jazz. Als langjähriger Künstler des Labels ECM Records verleiht er der Musik des Quintetts Klarheit und emotionale Tiefe. Der Altsaxophonist Maciej Obara, ebenfalls ECM-Recording-Artist, ist weithin bekannt für seine expressive Intensität und seinen skulpturalen Zugang zur Improvisation. Als enger Weggefährte des verstorbenen Tomasz Stańko bringt Obara sowohl dramatische Dringlichkeit als auch tiefe Abstraktion in das Ensemble ein.

Am Klavier formt Benjamin Lackner die Musik durch Kompositionen, die Offenheit und Struktur in Balance halten und den Bläserstimmen ermöglichen, als geschlossene, fließende Frontline zu agieren. Die Rhythmusgruppe mit Paul Kleber am Kontrabass und Matthieu Chazarenc am Schlagzeug bildet ein flexibles und hochsensibles Fundament, das sowohl intime lyrische Momente als auch Phasen kollektiver Expansion trägt.

Der Klang des Quintetts ist geprägt von elegant verflochtenen Bläserlinien, weiträumigen Harmonien und einem klaren Fokus auf Ensemble-Chemie statt auf vordergründige Virtuosität. Saxophon und Trompete agieren häufig wie ein einziger Organismus und bewegen sich zwischen subtilen Fanfaren, kontemplativen Passagen und offener Improvisation, während das Klavier der Musik Klarheit und Richtung verleiht.

Während Lackners jüngste ECM-Veröffentlichung Spindrift ein paralleles Kapitel seiner künstlerischen Entwicklung widerspiegelt, steht das Quintett mit Maciej Obara und Mathias Eick als eigenständiges Live-Projekt—ein Projekt, das das Zusammenführen starker individueller Stimmen zu einem geschlossenen, tief kommunikativen Gruppensound in den Mittelpunkt stellt.

Besetzung: Benjamin Lackner (p, comp); Mathias Eick (trp); Maciej Obara (asax); Paul Kleber (db); Matthieu Chazarenc (dr)