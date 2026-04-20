BIX TIPP • Yilian Cañizares

Yilian Cañizares ist eine einzigartige Künstlerin – und das nicht nur wegen ihres Talents und ihrer Ästhetik. Als Teil der Diaspora talentierter kubanischer Künstler, die ihre Musik, ihr soziales Bewusstsein und ihre spirituelle Sensibilität mit der Welt teilen, verbindet ihr afro-kubanischer Stil ihre klassische Virtuosität und ihre Jazz-Sensibilität mit ihren Erfahrungen aus Havanna.

Als Geigerin, Sängerin und Komponistin tourte Yilian mehrere Jahre lang mit den kubanischen Jazzlegenden Chucho Valdés und Omar Sosa und arbeitet regelmäßig mit renommierten Künstlern wie Michael League, Ibrahim Maalouf, Youn Sun Nah und Richard Bona zusammen.

Im Jahr 2021 erhielt sie den Schweizer Musikpreis und wurde von den Vereinten Nationen als “Stimme des Ozeans” eingeladen, eine neue Komposition für den Welttag der Ozeane zu produzieren und zu präsentieren. Ihr letztes Album “Erzulie” wurde von den Kritikern hochgelobt. Bei den Songlines Music Awards 2021 gewann sie den Preis für das beste Album/den besten Künstler. Als Solistin nimmt sie eine weibliche Perspektive der afro-kubanischen Musik ein, die die Kraft, die Rhythmen und die nährende Wärme von Mutter Erde umarmt.

Als internationale Künstlerin mit einem ausgeprägten sozialen und ökologischen Gewissen definiert Yilian ihre Musik mit diesen Worten: “Mein Sound spiegelt den Reichtum und die Mischung der Kulturen wider, die ich heute in mir trage. Er spiegelt wider, was ich bin: eine Frau, Kubanerin, Musikerin und Weltbürgerin”.

Zur Feier ihrer zehnjährigen Bühnenkarriere überrascht uns die unübersehbare Geigerin und Sängerin nun mit einem geheimen und völlig unerwarteten Projekt, das kürzlich in Brasilien aufgenommen wurde: Habana-Bahia.

Nach fast zehn Jahren Karriere hat der ständige Wunsch zu lernen und sich neu zu erfinden, sie dazu gebracht, eine Region der Welt zu entdecken, von der sie immer geträumt hat: Bahia. Mehrere Wochen war sie im Arbeiterviertel Candeal in Salvador de Bahia bis sie beschloss, mit diesem neuen Album eine Spur zu hinterlassen, eine echte musikalische, spirituelle und kulturelle Verbindung zwischen Brasilien und Kuba, ihrem Heimatland.

Salvador de Bahia, Geburtsort der afro-brasilianischen Kultur, repräsentiert die Einzigartigkeit Brasiliens. In dieser gemischten, bunten, geheimnisvollen und geschmackvollen Umgebung hat Yilian instinktiv ihre neue Musik entstehen lassen. Denn abgesehen von den starken interkulturellen Beziehungen zwischen Kuba und Brasilien sind diese beiden Länder einzeln und seit Jahrzehnten unglaublich fruchtbare und sprudelnde Pole der musikalischen Vielfalt in der Welt, was diese Begegnung noch stärker macht.

Allein mit ihrer Geige und zwei Musikern unterwegs, arbeitete Yilian mehrere Wochen lang im Atelier von Carlinhos Brown mit KünstlerN zusammen, die dieses afrikanische Erbe verkörpern und für die die Kunst das einzige Mittel des Widerstands ist. Sänger, Dichter, Perkussionsmeister, urbane Künstler und Hüter der Bahia-Tradition schlossen sich Yilian an, um dieses Projekt zu einer außergewöhnlichen Reise zu machen: Ebomi Cici, Marcelo Galter, Dona Maria, Gabi Guedes, Udi Santos, Robertinho Barreto, Yayá Muxima, usw.

Yilian Cañizares wird in den Jahren 2023 und 2024 als Quintett auf Tournee gehen: Zwei ihrer treuen Musiker, Childo Tomás am Bass und Inor Sotolongo an der Percussion, werden von dem talentierten Fred Dupont an den Keyboards und dem unglaublichen brasilianischen Perkussionisten und Beatmaker Japa System begleitet.

Gemeinsam kreieren sie einen einzigartigen und authentischen Sound: verankert im Erbe Afrikas, mit der perkussiven Kraft Kubas und Brasiliens, und doch mit einer modernen, aufgeschlossenen und multikulturellen Sicht auf die Welt. Perkussive und elektronische Klänge treffen auf die Sinnlichkeit der Stimme und die Kreativität von Yilians Geigenspiel – das Ergebnis sind 8 Originalkompositionen von Yilian und 2 ikonische Standards aus Habana und Bahia, die neu interpretiert werden.

Besetzung: Yilian Canizares (vl, ld); Inor Sotolongo (perc); Childo Tomás (b)