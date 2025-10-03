BIX TIPP: Rotem Sivan

Die Gitarrenkünste von Rotem Sivan sind auf der ganzen Welt bekannt. Die New York Times lobte ihn als „mehr als einen sehr guten jungen Gitarristen“. Das Downbeat Magazine nannte ihn „ein bemerkenswertes Talent“.

Rotem schloss sein Studium der klassischen Komposition und Jazzperformance an der Universität Tel Aviv und an der New School in New York mit Auszeichnung ab. Rotem ist die meiste Zeit des Jahres mit seiner Band auf Tournee und spielt auf weltbekannten Festivals und Clubs. Er ist unter anderem in Ländern wie Frankreich, Italien, Spanien, Deutschland, Österreich, Belgien, Polen, Slowenien, Mexiko, Chile, Costa Rica, Puerto Rico, Israel, Großbritannien, Kanada und Indien aufgetreten und hat dort Workshops gegeben der Welt an Top-Universitäten und Schulen.

Er trat in vielen Clubs und Festivals auf der ganzen Welt auf, darunter beim Polanco Festival, Chutzpah Festival, Marseille Festival, Nice Festival, Exposure Festival, Montreux Festival, Utopia Music Festival, Bern Festival, Ottawa Festival und Sonora Jazz Festival, um nur einige zu nennen.

Rotem hat eine starke Online-Präsenz mit über 65.000 Followern auf Instagram und 135.000 auf YouTube aufgebaut.

Besetzung: Rotem Sivan (git); tba.