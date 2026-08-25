BIX TOP ACT • Bill Stewart Trio

Das Bill Stewart Trio gehört zu den aufregendsten Formationen der zeitgenössischen Jazz- und Improvisationsszene. Mit dem Ausnahme-Schlagzeuger Bill Stewart, dem herausragenden Bassisten Larry Grenadier und dem brillanten Saxophonisten Walter Smith III vereint dieses Trio drei der prägendsten Stimmen des modernen Jazz.

In den vergangenen Jahren gastierte die Band mehrfach für längere Engagements im legendären Village Vanguard in New York und veröffentlichte mit Band Menu eine vielbeachtete Aufnahme. Stewart und Grenadier verbindet eine langjährige musikalische Partnerschaft, unter anderem in den Bands von Pat Metheny und John Scofield. Die Zusammenarbeit mit Walter Smith III entstand zunächst im Studio – und entwickelte sich schnell zu einer außergewöhnlichen künstlerischen Verbindung.

Bill Stewart, geboren 1966 in Des Moines, zählt seit über drei Jahrzehnten zu den gefragtesten Schlagzeugern weltweit. Er arbeitete mit Größen wie Joe Lovano, Joshua Redman, Charlie Haden und Maceo Parker. Als Bandleader veröffentlichte er zahlreiche Alben, darunter Snide Remarks, das von der The New York Times zu den besten Jazzaufnahmen des Jahres 1995 gezählt wurde. Seine jüngste Veröffentlichung Live at the Village Vanguard (2025) dokumentiert eindrucksvoll die Energie dieses Trios.

Larry Grenadier gehört zu den bedeutendsten Bassisten seiner Generation. Bekannt für sein melodisches Spiel und seine intuitive Musikalität, arbeitete er u. a. mit Brad Mehldau, Joe Henderson und Stan Getz. Neben seinen zahlreichen Projekten ist er Professor am Jazzcampus Basel und weiterhin weltweit auf Tournee.

Walter Smith III ist einer der markantesten Saxophonisten seiner Generation – ein vielseitiger Künstler, Komponist und Pädagoge. Er spielte u. a. mit Terence Blanchard, Roy Haynes und Christian McBride und ist Professor am Berklee College of Music in Boston. Seine Musik verbindet Tradition und Gegenwart – ganz im Sinne von Dizzy Gillespie, der einst sagte: „Man muss einen Fuß in der Vergangenheit und einen in der Zukunft haben.“

Gemeinsam erschafft dieses Trio einen Sound, der durch tiefes musikalisches Verständnis, spontane Interaktion und enorme Ausdruckskraft geprägt ist. Oder, wie es der Kritiker Nate Chinen formulierte: Bill Stewarts besondere Stärke besteht darin, „eine gute Band auf unerklärliche Weise noch besser klingen zu lassen“.

Besetzung: Walter Smith III (sax); Larry Grenadier (db); Bill Stewart (dr)