BIX TOP ACT • Chris Potter Trio

Chris Potter ist wohl das größte Geheimnis der internationalen Musikszene. Er hat kontinuierlich Alben unter seinem Namen veröffentlicht und sich damit als eine der einflussreichsten Stimmen des modernen Jazz und einer der meistkopierten Saxophonisten der Welt etabliert.

Als Weltklasse-Komponist, Bandleader und Solist hat er 15 Alben veröffentlicht, während andere Künstler – von Herbie Hancock und John Scofield bis hin zu Steely Dan und Larry Carlton – um die Zusammenarbeit mit ihm wetteiferten, sodass er mittlerweile über 100 Aufnahmen als Sideman eingespielt hat. Zu seinen Partnern zählen Matt Brewer (Lee Konitz, Aaron Parks) und Kendrick Scott (Blue Note All-Stars).

Besetzung: Chris Potter (sax); Matt Brewer (b); Kendrick Scott (dr)