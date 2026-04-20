BIX TOP ACT • CYRILLE AIMÉE

Cyrille Aimée wuchs in einem mehrsprachigen Haushalt voller Musik auf, in dem Tanzen eine alltägliche Beschäftigung war, untermalt von den afro-karibischen Klängen der Heimat ihrer Mutter, der Dominikanischen Republik. Das Familienheim befand sich in Samois-sur-Seine, dem Austragungsort des Django Reinhardt Festivals, und die Teenagerin Cyrille kletterte nachts aus dem Fenster ihres Schlafzimmers, um sich unter die Musiker zu mischen, was ihre Leidenschaft für Jazz entfachte.

Nach ihrem Umzug nach New York City erlangte ihr Talent schnell Anerkennung unter ihren Kollegen als unvergleichliche Interpretin von Liedern. Sie trat auf und nahm Musik auf mit Roy Hargrove und stahl die Show vor dem notorisch anspruchsvollen Publikum im Harlem Apollo Theater. Steven Sondheim lud sie ein, in einer Hommage im New Yorker City Centre mit Unterstützung von Wynton Marsalis aufzutreten. Ihr Album von 2019, Move On, enthielt Versionen von Sondheims Liedern, die Lob von Sondheim selbst erhielten, und ihre Version von "Marry Me a Little" wurde für einen Grammy Award 2019 nominiert.

Auf dem Höhepunkt ihres Erfolges in New York lockten neue Horizonte. Bei einem Besuch in New Orleans verliebte sie sich in die Energie und Vielfalt der Stadt und machte sie zu ihrem Zuhause. In Verbindung mit New York, um alle Punkte zu verbinden, tat sie sich mit dem Produzenten und Multi-Instrumentalisten Jake Sherman zusammen, und zusammen haben sie ihr neuestes Album, A Fleur de Peau, kreiert, das auf einem neuen Label veröffentlicht werden soll, dem in London ansässigen Label Whirlwind Recordings.

Indem sie die Tiefe und Raffinesse des Jazz, die Unmittelbarkeit des Pop und die unaufhaltsamen Tanzrhythmen der Karibik kombiniert, ist es intimer und zugänglicher als alles, was Cyrille zuvor gemacht hat.

Besetzung: Cyrille Aimée (voc); Michael Valeanu (git); Matteo Bortone (b); Pedro Segundo (dr)