BIX TOP ACT • Jeff Hamilton Trio

Der legendäre Jazzschlagzeuger Jeff Hamilton zählt seit Jahrzehnten zu den stilprägenden Persönlichkeiten des modernen Mainstream-Jazz. Mit seinem Trio kommt der Grammy-prämierte Musiker im Juni zu einem besonderen Konzertabend – und präsentiert dabei auch Musik aus seinem neuesten Album „A New Chapter“.

Die Veröffentlichung markiert ein neues Kapitel in Hamiltons beeindruckender Karriere. Nach dem Grammy-nominierten Album „And So It Goes“ des Clayton-Hamilton Jazz Orchestra, dessen Mitbegründer Hamilton ist, bringt der Schlagzeuger nun sein berühmtes Piano-Trio zum Label RMI Records. Das aktuelle Trio besteht aus dem in Tokio lebenden Klaviervirtuosen Tadataka Unno, dem langjährigen Bassisten Jon Hamer sowie Hamilton selbst am Schlagzeug.

Mit „A New Chapter“, Hamiltons inzwischen 24. Album als Bandleader, präsentiert das Ensemble eine energiegeladene Mischung aus neuen Eigenkompositionen und zeitlosen Jazzklassikern. Die Aufnahmen entstanden live in Memphis und fangen die besondere Atmosphäre und Spielfreude des Trios ein. „Diese Aufnahme zeigt die swingende Energie des Trios und ein neues Maß an musikalischer Freiheit im Zusammenspiel“, sagt Hamilton über das Projekt.

Seit Jahrzehnten prägt Jeff Hamilton mit seinem unverwechselbaren, swingenden Schlagzeugspiel den Sound zahlreicher legendärer Formationen und Aufnahmen. Mit seinem Trio widmet er sich der Essenz des Jazz: kommunikatives Zusammenspiel, spontane Kreativität und ein pulsierender Groove.

Das Jeff Hamilton Trio steht für eleganten Swing, virtuose Improvisation und eine mitreißende Bühnenpräsenz – Jazz auf höchstem Niveau.

Besetzung: Jeff Hamilton (dr); Tadataka Unno (p); Jon Hamar (b)