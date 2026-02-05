BIX TOP ACT • PETER ERSKINE QUARTET

Peter Erskine spielt seit seinem vierten Lebensjahr Schlagzeug und ist bekannt für seine Vielseitigkeit und seine Leidenschaft für die Arbeit in unterschiedlichen musikalischen Kontexten. Er wirkte an über 700 Alben und Filmmusiken mit, gewann zwei Grammy Awards und wurde von der Berklee School of Music mit einem Ehrendoktorat ausgezeichnet. Fünfzig Alben wurden unter seinem eigenen Namen oder als Co-Leader veröffentlicht. Er spielte mit den Big Bands von Stan Kenton und Maynard Ferguson, Weather Report, Steps Ahead, Joni Mitchell, Steely Dan, Diana Krall, Kenny Wheeler, Mary Chapin Carpenter, den Brecker Brothers, den Yellowjackets, Pat Metheny & Gary Burton, John Scofield und vielen anderen. Als Solist trat er mit dem Beethoven Orchester Bonn sowie mit den Philharmonischen Orchestern von London, Los Angeles, Chicago, dem BBC Symphony Orchestra, dem Bochum Symphony Orchestra, dem Tokyo Metropolitan Orchestra, dem Yomiuri Nippon Orchestra, dem Oslo Philharmonic Orchestra und den Berliner Philharmonikern auf.

Er spielte die Uraufführung von Mark-Anthony Turnages „Erskine – Concerto for Drumset & Orchestra“ mit dem Beethoven Orchester Bonn und führte es in der Hollywood Bowl mit den Los Angeles Philharmonic auf. Peter wurde zehnmal von den Lesern des Magazins „Modern Drummer“ zum „Besten Jazz-Schlagzeuger des Jahres“ gewählt und 2017 in dessen Hall of Fame aufgenommen. Peter absolvierte die Interlochen Arts Academy und studierte an der Indiana University bei George Gaber. Peter ist Autor mehrerer Bücher, darunter „No Beethoven“ – eine Autobiografie und Chronik der Band Weather Report – sowie sein neuestes Werk „The Musician’s Lifeline“. Peter ist Professor für Praxis und Leiter des Fachbereichs Schlagzeug an der USC und gibt weltweit Meisterkurse. Zu seinen jüngsten Projekten gehören mehrere innovative Playalong-Apps für iOS.

Besetzung: Peter Erskine (dr); Alan Pasqua (p); Darek Oles (db); Bob Mintzer (sax)