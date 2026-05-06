BIX TOP ACT • Peter Somuah Group

Der aus Accra in Ghana stammende und derzeit in Rotterdam lebende Trompeter Peter Somuah ist ein Brückenbauer zwischen Kulturen und Kontinenten. „Jazz at its most international“, bemerkt die BBC. Für den weltoffenen Peter Somuah sind musikalische Einflüsse aus geografisch weit entfernten Kulturen immer nur einen Schritt entfernt. Genau darum geht es in seinem neuen Album Walking Distance (März 2026), das bei ACT erschienen ist.

Peter Somuah erlernte sein Spiel durch das ununterbrochene Hören seiner Trompetenhelden Miles Davis und Roy Hargrove. Somuah besticht durch seinen warmen und melancholischen Klang sowie durch seine rhythmische Gewandtheit, die seine künstlerische Sozialisierung inmitten der Musikstile Westafrikas widerspiegelt. Er berührt seine Zuhörer und bringt sie zum Grooven.

2022 gewann Peter Somuah mit seinem Debütalbum "Outer Space" den prestigeträchtigen Edison Jazz Award. Im Jahr 2023 veröffentlicht Peter Somuah sein ACT-Debüt Album „Letter to the Universe“. Es war ein ambitioniertes biographisches Mosaik, eine kosmopolitische Fusion der Vielzahl von Somuahs Einflüssen – und für die Süddeutsche Zeitung „ein Beweis, wie komplex der Jazz als Weltsprache funktioniert.“

Mit dem Nachfolge-Album „Highlife“ (November 2024) kehrt Peter Somuah zu seinen Ursprüngen und seiner ersten musikalischen Liebe zurück. „Der Highlife hat die Art wie ich Trompete spiele, wie ich Musik höre und komponiere grundlegend beeinflusst“ sagt Somuah. Und das gemeinsam mit einer Band, die aus holländischen Musikern besteht. „Meine Mitspieler sind nicht in Ghana aufgewachsen“, sagt Somuah. „Aber das macht überhaupt nichts. Denn viel wichtiger ist ihre tiefe Leidenschaft für Highlife und Afrobeat und das Gespür, das sie für diese Musik entwickelt haben."

Besetzung: Peter Somuah (trp); Anton De Bruin (keys) Marijn van der Ven (b); Danny Rombout (perc); Jens Meijer (dr)