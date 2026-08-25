BIX TOP ACT: ADHD

ADHD ist eine Band, die sich nicht in Kategorien stecken lässt. Sie kreieren mit ihrer Musik eine akustische Landschaft, die sowohl organisch als auch elektrisch klingt und dabei Elemente aus Jazz, Rock und Folk vermischt. Bei ihre immersiven und aufregenden Konzerten schaffen sie es, das Publikum in einen Trance-ähnlichen Zustand der kollektiven Ekstase zu versetzen. Sowohl Kritiker als auch Fans loben ihre Originalität, Kreativität und Virtuosität.

Für 2024 planen ADHD zwei neue spannende Projekte. Das erste davon ist ein Dokumentarfilm, der die Band auf einer Reise von Island nach Berlin begleitet. Die Dokumentation wird aus Interviews, Behind The Scenes Eindrücken und Ausschnitten aus ihrer fünftägigen Residenz im A-Trane Jazz Club beinhalten. Ausgestrahlt wird der Film im isländischen National-Fernsehen sowie auf dem internationalen Jazz TV-Sender Singray. Das zweite Projekt ist ein Konzertfilm von ihrer grandiosen Performance im besagten A-Trane. Der Film wird auf verschiedenen Streaming Plattformen veröffentlicht. Und natürlich wird die Band auch wieder ihre Lieblingsorte aufssuchen - die internationalen Bühnen!

Besetzung: Ómar Guðjónsson (b, git); Óskar Guðjónsson (sax); Tómas Jónsson (p, org, synth); Magnús Trygvason Eliassen (dr, perc)