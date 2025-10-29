BIX TOP ACT: Bob James

Der aus Marshall, Missouri, stammende, zweifache GRAMMY-Gewinner Bob James (geb. 1939) blickt auf eine äußerst abwechslungsreiche Karriere zurück, die von vielen faszinierenden Wendungen geprägt ist. Für manche ist er eine Hip-Hop-Ikone, da Samples seiner Musik eine entscheidende Rolle bei der Entstehung des Rap spielten, für andere hingegen ist er der Pate des Smooth Jazz.

Nachdem er 1962 beim Notre Dame Collegiate Jazz Festival von Quincy Jones entdeckt wurde, machte sich James in den 1970er-Jahren beim Label CTI des Produzenten Creed Taylor einen Namen, als er einen innovativen neuen Sound entwickelte, der Jazz mit klassischer Musik und Funk verband. James’ Musik fand 1978 ein breiteres Publikum, nachdem sein Titel „Angela“ als Titelmelodie der beliebten US-Fernsehserie „Taxi“ verwendet wurde.

Er leitete außerdem viele Jahre lang sein Plattenlabel Tappan Zee Records, veröffentlichte Alben mit klassischer Musik und war Mitbegründer der beliebten und äußerst erfolgreichen Smooth-Jazz-Gruppe Fourplay. Seine Werke wurden auch von Hip-Hop-DJs und -Produzenten häufig gesampelt. Er ist jetzt beim internationalen Plattenlabel Evosound (Evolution Music Group) unter Vertrag und sein 2023 erschienenes Album „Jazz Hands“ wurde für einen Grammy nominiert.

Besetzung: Bob James (Maestro); Andrii Chmut (sax); Michael Palazzolo (b); James Adkins (dr)